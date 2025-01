Meteo Valle d’Aosta, neve in arrivo

MeteoWeb

“Domenica molto nuvoloso, con deboli nevicate sparse oltre 700-800 metri, più significative nel settore sud-orientale. Lunedì molto nuvoloso, con deboli nevicate oltre 700-1000 metri. Martedì e mercoledì nuvolosità irregolare, giovedì deboli precipitazioni, neve a 800-1000 metri, venerdì nuvolosità irregolare“: sono le previsioni per i prossimi giorni dell’ufficio meteorologico della Valle d’Aosta, che indicano il passaggio di una perturbazione: “Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo – si spiega nel bollettino – determinerà deboli nevicate tra domani e lunedì in Valle d’Aosta, seguita da una parziale rimonta anticiclonica, da metà settimana s’instaureranno correnti atlantiche, con passaggi perturbati alternati a schiarite“.

