Meteo Valle d’Aosta, domani possibile gelicidio nei fondovalle

MeteoWeb

Dopo una serata di sabato con deboli nevicate – soprattutto a nord-ovest e dai 1.900 metri di quota – per la giornata di domenica 5 gennaio, l’ufficio meteo regionale della Valle d’Aosta prevede “ancora qualche debole pioggia residua al mattino, soprattutto sui rilievi più alti dei settori occidentali. Non si esclude la possibilità di gelicidio nei fondovalle. In seguito banchi di nuvole medie e alte di passaggio in un cielo nuvoloso”. È attesa un’inversione termica nelle valli, con temperature in aumento in quota.

Per il giorno dell’Epifania, sono attesi “strati estesi a rendere coperto il cielo nei fondovalle, almeno in parte soleggiato in quota. Nuvolosità in aumento ulteriore con deboli precipitazioni sparse dalle ore centrali, più probabili sui settori meridionali, e neve oltre circa 1.100 metri. Alla sera precipitazioni più intense, soprattutto a ovest, neve oltre 1.200 metri“. Le temperature saranno in “sensibile calo in quota”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.