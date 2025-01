Meteo Valle d’Aosta, -57% precipitazioni a dicembre

MeteoWeb

Nel dicembre scorso, in Valle d’Aosta “sono caduti in media 23 millimetri di precipitazione, a fronte di una media storica di 54mm“, quindi il 57% in meno. Lo segnala in un post il Centro funzionale della Regione. Inoltre, “le poche perturbazioni, per lo più a carattere nevoso, hanno interessato soprattutto le creste di confine della dorsale nord della regione, mentre in bassa valle la precipitazione è stata sostanzialmente assente (2 millimetri a Donnas)“. In generale, il mese di dicembre scorso in Valle d’Aosta ha fatto registrare “poche precipitazioni e temperature nella media del periodo”.

“Le numerose giornate di alta pressione – si legge – hanno fatto registrare elevata escursione termica nel fondovalle”. La temperatura minima registrata alla stazione di Saint-Christophe Aeroporto è stata di -6,6°C (il 5 dicembre), mentre la massima di +13,3°C (il 6 dicembre). Le portate registrate nella Dora Baltea sono state “in media con il periodo”.

