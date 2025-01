Meteo Veneto, gelo in montagna: -20°C sulla piana di Marcesina

MeteoWeb

Con una minima di -20°C, registrata la scorsa notte, la piana di Marcesina, sull’Altopiano di Asiago, è stata la località più fredda in Veneto, dove il gelo nelle ultime 24 ore si è fatto sentire anche nei paesi di valle: -14°C la minima di Santo Stefano di Cadore, nel bellunese, -13°C ad Asiago, capoluogo dell’Altopiano dei Sette Comuni. I dati sono stati rilevati dalla rete dell’agenzia regionale Arpav. Freddo intenso anche in altre aree del Bellunese, come Passo Cimabanche, poco sopra Cortina, con -18°C, e la Val Visdende, a 1.240 metri di altitudine, con -17°C. Gelo, ma nessun record, anche sulla Marmolada: -16°C all’arrivo della funivia, a oltre 3.200 metri di quota. Termometri poco sotto lo zero, invece, nelle città di pianura.

