Meteo Veneto, -28% piogge a dicembre: l’analisi Arpa

A dicembre 2024, sono caduti mediamente in Veneto 59mm di precipitazione, stimabili in circa 1079 milioni di metri cubi di acqua. Le piogge cadute sono inferiori del 28% alla media del periodo 1994-2023, pari a 81mm. Lo rileva il bilancio dell’Arpa. Nel mese sono caduti 50-70cm di neve fresca a 2200 metri nelle Dolomiti, 30cm di neve a 1600 metri nelle Prealpi bellunesi e ben 70-80cm nelle Prealpi vicentine e veronesi. La risorsa idrica nivale il 31 dicembre è di difficile stima data la ridotta copertura nevosa e i ridotti spessori; indicativamente è di 22 Mm3 nel bacino del Piave, 13 Mm3 nel bacino del Cordevole e di 37 Mm3 nel bacino del Brenta, dove le precipitazioni nevose nel mese sono state più abbondanti.

L’assenza di precipitazioni significative a dicembre ha prolungato il periodo di forti cali dei livelli di falda in alta pianura iniziato con fine ottobre, quando in molte stazioni i livelli erano ai massimi storici per il periodo. I livelli tuttavia sono ancora, nel complesso, su valori poco superiori a quelli attesi per il periodo. Al 31 dicembre, le portate dei maggiori fiumi veneti, in calo dalla terza decade del mese di ottobre, sono ormai significativamente inferiori alle medie storiche su tutti i principali corsi d’acqua.

