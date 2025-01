A Milano arrivano le prime multe per il divieto di fumo all’aperto

MeteoWeb

Arrivano le prime multe dal Comune di Milano per il divieto di fumo all’aperto in vigore dall’1 gennaio 2025. Le multe in totale sono 16 (meno di una al giorno): 8 per non avere rispettato la distanza di 10 metri dalle altre persone, 4 per aver fumato alla fermata di un mezzo pubblico e 4 per avere acceso la sigaretta in un parco giochi per bambini. “Il divieto di fumo riguarda solo i prodotti del tabacco, mentre è ammesso l’utilizzo di sigarette elettroniche (e-cig)”, si legge in una nota del Comune di Milano. “In città, il divieto di fumare è già in vigore dal 2021 in alcune zone specifiche come le fermate dei mezzi pubblici, i parchi e le aree verdi, tra cui le aree cani e le aree giochi, i cimiteri e le strutture sportive, come ad esempio gli spalti”.

“Si tratta – prosegue la nota – di un provvedimento che ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il PM10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni, e quindi di migliorare la qualità dell’aria della città, a tutela della salute dei cittadini e delle cittadine, comprendendo altresì la protezione dal fumo passivo nei luoghi pubblici, frequentati anche dai più piccoli”.

