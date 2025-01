Missione Ax-4 con l’astronauta polacco del progetto ESA: la conferenza virtuale

MeteoWeb

In preparazione della missione Axiom 4 (Ax-4), i media sono invitati alla conferenza stampa virtuale di Axiom Space del 30 gennaio, in cui verranno presentati l’equipaggio assegnato alla sua quarta missione commerciale sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Per questa missione, l’astronauta del progetto ESA Sławosz Uznański-Wiśniewski è stato assegnato come specialista di missione sotto il comando del direttore dei voli spaziali umani di Axiom Space ed ex astronauta della NASA Peggy Whitson. Questo volo renderà Sławosz il secondo polacco a volare nello spazio e il primo ad andare alla Stazione Spaziale Internazionale. L’equipaggio assegnato include anche il pilota Shubhanshu Shukla dall’India e lo specialista di missione Tibor Kapu dall’Ungheria.

L’equipaggio Ax-4 assegnato sta seguendo un rigoroso addestramento presso strutture in tutto il mondo, tra cui l’European Astronaut Centre dell’ESA in Germania, nonché presso le strutture gestite da Axiom Space, NASA e SpaceX negli Stati Uniti e dalla JAXA in Giappone, per dotarli delle competenze e delle conoscenze necessarie per la missione. Ax-4 sarà la seconda missione spaziale commerciale con un astronauta del progetto ESA. Sponsorizzata dal governo polacco e supportata dall’ESA, questa missione include un ambizioso programma tecnologico e scientifico con diversi esperimenti proposti dall’industria spaziale polacca e sviluppati sotto la guida dell’ESA.

Sławosz Uznański-Wiśniewski è stato selezionato come membro della riserva di astronauti dell’ESA nel novembre 2022. È diventato un astronauta di progetto dell’ESA il 1° settembre 2023 per la familiarizzazione con l’addestramento in previsione del volo in una futura missione spaziale.

Il programma

Conferenza stampa virtuale di Axiom Space

Giovedì 30 gennaio, 16:00 CET / 09:00 CT

Tra i partecipanti:

Peggy Whitson, comandante Ax-4, Axiom Space

Shubhanshu Shukla, pilota Ax-4, Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)

Sławosz Uznański-Wiśniewski, specialista della missione Ax-4, Agenzia spaziale europea (ESA)/Polonia

Tibor Kapu, specialista di missione Ax-4, ungherese in orbita (HUNOR)

