Visita alla camera del MTG-Sounder e del Sentinel-4 in Europa: l’opportunità unica per i giornalisti

MeteoWeb

Giovedì 20 febbraio 2025, i giornalisti sono invitati a un’opportunità unica di vedere da vicino il satellite meteorologico europeo di ultima generazione, il Meteosat Third Generation Sounder, MTG-S, nonché la missione Copernicus Sentinel-4, nella camera bianca dell’appaltatore principale OHB a Brema, in Germania. Esperti di alto livello di ESA Earth Observation, Eumetsat, Commissione Europea, ECMWF, OHB, Thales Alenia Space e altri saranno disponibili.

Il primo satellite MTG è stato lanciato a dicembre 2022 e ha prodotto immagini per le previsioni meteorologiche in Europa con un dettaglio senza precedenti. Ora, il secondo satellite della costellazione si sta preparando per il lancio. MTG-S è dotato del primo strumento operativo europeo Infrared Sounder. Trasporta anche la missione Copernicus Sentinel-4, che verrà utilizzata per monitorare la qualità dell’aria con il suo spettrometro ultravioletto, visibile e vicino all’infrarosso (UVN). Mentre MTG-S migliorerà ulteriormente le osservazioni atmosferiche per le previsioni meteorologiche, lo spettrometro Sentinel-4 fornirà informazioni ogni ora per monitorare la qualità dell’aria e l’inquinamento in Europa. Insieme, i due strumenti pesano 650 kg, mentre la navicella spaziale assemblata, rifornita per il lancio, peserà più di 3,8 tonnellate e sarà alta più di cinque metri.

Programma

10:00-10:15 – Check-in e caffè di benvenuto presso la sede centrale dell’OHB, Brema.

10:15-11:30 – Introduzioni del management e presentazioni di esperti senior, tra cui:

Chiara Pedersoli e Rüdiger Schönfeld, OHB System AG

Simonetta Cheli, ESA Director of Earth Observation Programmes

Simonetta Cheli, ESA Director of Earth Observation Programmes Cristian Bank, Direttore della preparazione e dello sviluppo del programma Eumetsat

Ian Bennett, Direttore del sistema OHB Earth Observation Systems

Olivier Brize, Responsabile del progetto Thales Alenia Space MTG

Christoph Ehrhart, responsabile del progetto Airbus Sentinel-4

Dott. Vincent-Henri Peuch, Direttore per l’impegno con l’UE, ECMWF

Dott. Peter Braesicke, DWD, Direttore della ricerca e sviluppo

Più un alto dirigente della Commissione Europea.

11:30 – 12:00 – Domande e risposte con i media e possibilità di interviste individuali con i relatori sopra menzionati e con i seguenti:

James Champion, Responsabile del progetto ESA MTG

Giorgio Bagnasco, ESA Sentinel-4 Project Manager

Alexander Schmid, responsabile del programma Eumetsat MTG

Horst Wiegmann, responsabile del progetto MTG dell’OHB

Rupert Feckl, Responsabile dei programmi OHB Meteo e Export International

Bertrand Denis, Vicepresidente Thales Alenia Space Osservazione, Scienza ed Esplorazione

Più altri dirigenti senior

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.