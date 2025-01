Mittens, il gatto dimenticato sull’aereo: vola 3 volte tra Australia e Nuova Zelanda in 24 ore

MeteoWeb

Una storia incredibile. Dimenticato su un aereo, un gatto ha volato per tre volte avanti e indietro tra l’Australia e la Nuova Zelanda in appena 24 ore. Mittens, un Maine Coon di otto anni, era su un volo da Christchurch a Melbourne del 12 gennaio, ma la sua gabbia è stata lasciata nella stiva dell’aereo di Air New Zealand. Dopo aver atteso Mittens per tre ore all’aeroporto di Melbourne, la proprietaria, Margo Neas, è stata informata dal personale di terra che l’aereo era già tornato in Nuova Zelanda con Mittens a bordo.

Secondo quanto riporta il Guardian la torre di controllo ha avvertito il pilota che nella stiva c’era un animale e così il riscaldamento è stato tenuto acceso per le 4 ore del volo. Mittens è stato poi riportato a Melbourne. A nascondere la gabbia con il gatto alla visuale di un addetto ai bagagli potrebbe essere stata una sedia a rotelle pieghevole che era nella stiva.

Le scuse

Air New Zealand si è scusata per il disagio causato, promettendo di rimborsare tutte le spese di viaggio. La compagnia non accetta prenotazioni dirette di animali da parte del pubblico per i voli internazionali, quindi i passeggeri devono prenotare tramite aziende di trasportini per animali.

