Montagna: rischio valanghe in Trentino

MeteoWeb

Rischio valanghe marcato in Trentino: è quanto emerge dal bollettino valanghe dell’Euregio, l’asse istituzionale Trento-Bolzano-Innsbruck. “Per le attività sportive invernali al di fuori delle piste assicurate, le condizioni sono parzialmente critiche – si spiega in una nota – Un singolo escursionista può facilmente provocare il distacco di valanghe, anche di grandi dimensioni. Con neve fresca e vento da forte a tempestoso specialmente nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni si sono formati accumuli di neve ventata facilmente distaccabili. Soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi, all’interno del manto nevoso si trovano strati fragili. Sui pendii ripidi così come nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza, sono possibili valanghe di neve a lastroni, anche di grandi dimensioni“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.