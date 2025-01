Una multinazionale italiana annuncia un investimento da 20 milioni in Arabia Saudita

MeteoWeb

“Gewiss, multinazionale italiana del settore elettrotecnico con sede a Cenate Sotto (Bergamo), annuncia un investimento iniziale di 20 milioni di euro in Arabia Saudita per rafforzare la propria presenza nella regione e promuovere soluzioni innovative per la mobilità elettrica e la gestione intelligente dell’energia in ambito domestico, industriale e dell’illuminazione in genere. Se ne è parlato oggi ad Al’-Ula nell’ambito del partenariato strategico Italia Arabia Saudita”. Si riferisce a una nota della società. “Investire in Arabia Saudita rappresenta per Gewiss una scelta strategica e un impegno concreto verso lo sviluppo di soluzioni che rispondono alle esigenze di un mercato in rapida crescita”, ha dichiarato l’amministratore delegato Paolo Cervini intervenendo alla tavola rotonda di alto livello italo-saudita organizzata ad Al’-Ula durante la visita ufficiale del premier Giorgia Meloni.

I dettagli

“Vogliamo essere protagonisti nell’evoluzione del settore della mobilità elettrica nel Paese, contribuendo con tecnologie avanzate e un approccio sostenibile. Questo investimento iniziale – ha aggiunto – segna solo l’inizio di un percorso che punta a rafforzare la nostra presenza locale ea supportare la visione del governo saudita verso un futuro più verde”. L’investimento, viene rimarcato nella nota, “è parte di un percorso strategico intrapreso negli ultimi anni da Gewiss per consolidare le relazioni con gli stakeholder della regione e soddisfare la crescente domanda di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici e la gestione intelligente dell’energia”. Attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie, Gewiss mira a contribuire alla crescita economica del Paese, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale. “Con questa iniziativa, Gewiss ribadisce il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, consolidando il suo ruolo di leader globale nelle soluzioni elettrotecniche e aprendo nuove prospettive per il futuro della mobilità elettrica in Arabia Saudita”, continua la nota.

