Neve Abruzzo: Ovindoli e Campo Felice, sciatori in difficoltà su piste ghiacciate

Le recenti condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova le piste di Ovindoli e Campo Felice, due tra i più frequentati comprensori sciistici degli Appennini. Migliaia di turisti hanno affollato le località, nonostante le difficoltà legate a un manto nevoso reso insidioso da eventi atmosferici particolari. Le lamentele non sono mancate, soprattutto per il costo elevato degli skipass in rapporto alla qualità delle piste. Questo ha sollevato interrogativi sull’importanza di una comunicazione più trasparente sul reale stato delle condizioni sciistiche.

La situazione critica è il risultato di una serie di eventi meteorologici che hanno trasformato le piste in tratti difficili, specialmente per i principianti. Nella giornata del 3 gennaio, una pioggia persistente si è abbattuta fino a 1800 metri di quota, compromettendo la qualità della neve. Successivamente, un brusco calo delle temperature ha causato il congelamento rapido dell’acqua presente nel manto nevoso, trasformandolo in veri e propri lastroni di ghiaccio. Le superfici ghiacciate risultanti hanno reso molte piste impraticabili per i meno esperti, mentre sciatori più esperti sono stati fotografati in difficoltà su tratti scivolosi e pericolosi.

Questa dinamica si è verificata in modo più accentuato al di sotto dei 1700 metri, dove il ghiaccio ha prevalso. Al contrario, le altitudini superiori ai 1800 metri, meno colpite dalla pioggia, hanno mantenuto una qualità della neve più idonea alla pratica dello sci. Tuttavia, le condizioni altalenanti con l’altitudine hanno creato una situazione complessa da gestire per turisti e operatori del settore.

Sciare su superfici ghiacciate richiede una tecnica avanzata e una maggiore padronanza degli sci. I principianti, in particolare, si sono trovati in difficoltà, affrontando un rischio più elevato di cadute e incidenti. La natura scivolosa del ghiaccio non perdona errori, rendendo indispensabile l’uso di attrezzature adeguate, come sci ben affilati per garantire una migliore aderenza.

Questi eventi sottolineano la necessità di migliorare la comunicazione verso i turisti, offrendo un quadro chiaro e onesto delle condizioni delle piste. Una maggiore trasparenza non solo aiuterebbe i visitatori a prendere decisioni informate, ma ridurrebbe anche il malcontento per l’eventuale discrepanza tra aspettative e realtà. Nel frattempo, l’afflusso verso gli Appennini continua, segno che la passione per lo sci resiste nonostante le difficoltà. Tuttavia, garantire la sicurezza e un’esperienza adeguata deve rimanere una priorità assoluta.

