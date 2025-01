Neve Campania, ancora in azione mezzi Anas nell’Avellinese

MeteoWeb

È proseguito in maniera continuativa, anche nel corso della notte oltre che questa mattina, il lavoro di personale e mezzi spargisale e spazzaneve di Anas sulle arterie di competenza per garantire la circolazione in piena sicurezza in relazione alle nevicate che hanno interessato, in particolare, la provincia di Avellino, in Campania. Gli interventi eseguiti ed in corso riguardano, in particolare, le strade statali 303 “del Formicoso”, in particolare tra Guardia Lombardi e Frigento, e 7 “Appia” Ofantina, nel territorio comunale di Sant’Andrea di Conza. Le attività preventive ed operative di Anas hanno permesso di garantire la fruibilità e la continuità delle arterie viarie.

Anas ricorda agli utenti l’obbligo di pneumatici invernali o catene e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate informandosi sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.

Sono oltre 700 gli interventi realizzati dai Vigili del Fuoco per il maltempo in Campania: prosegue da 2 giorni il lavoro dei pompieri tra Napoli, Salerno e Caserta per il forte vento, in provincia di Avellino per i disagi da neve.

