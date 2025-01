Maltempo, intense nevicate in Irlanda: migliaia di persone senza elettricità | VIDEO

MeteoWeb

Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità questa mattina dopo le forti nevicate notturne in molte aree dell’Irlanda, in particolare nella metà meridionale del Paese. Contee come Kerry, Limerick, Tipperary e Kilkenny sono le più colpite dalle nevicate che hanno superato i 10cm in alcune contee e fino a 30cm nelle aree più elevate. Met Éireann, il servizio meteorologico nazionale, ha diramato una serie di allerte meteo per neve, pioggia e ghiaccio, con condizioni di gelo che sembrano destinate a persistere. Le allerte di Met Éireann vanno fino alle 17:00 di oggi, ma un’allerta per freddo rimane in vigore fino a giovedì 9 gennaio.

Met Éireann ha indicato che la neve potrebbe rimanere nelle contee più colpite per giorni con temperature gelide. Le temperature notturne questa settimana potrebbero scendere fino a -10°C con le prime ore di mercoledì 8 gennaio che sembrano il periodo più freddo. “Il freddo continuerà fino alla prossima settimana, poiché un flusso d’aria fredda artica da nord si stabilirà da domenica notte. La neve giacente persisterà in alcune aree con condizioni gelide e ghiacciate in tutto il Paese. È stata emessa un’allerta meteo a livello nazionale da lunedì (6 gennaio) a giovedì (9 gennaio)”, spiega il servizio meteorologico.

La vice responsabile delle previsioni Liz Coleman afferma: “molte persone torneranno a casa dalle vacanze questo fine settimana. Vogliamo che le persone prestino attenzione alle allerte e pianifichino in anticipo poiché ci saranno condizioni di guida davvero difficili per un periodo di quasi 24 ore. La fredda aria artica tornerà domenica sera e resterà con noi fino alla prossima settimana. La prossima settimana sarà molto fredda con un po’ di neve, gelo e ghiaccio diffusi e rovesci invernali sparsi. Potrebbero esserci ulteriori complicazioni con nebbia gelida a volte, quindi chiediamo alle persone di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di essere preparate”.

Le previsioni complete di Met Éireann per la settimana a venire prevedono ulteriori nevicate e nevischio.

Irlanda, la neve imbianca Meelin

Foto

/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.