Neve Vesuvio: uno scenario da favola non così raro. FOTO e precedenti

Le ultime 24 ore di maltempo in Campania hanno portato con sé uno spettacolo naturale raro e suggestivo: il Vesuvio completamente ricoperto di neve. Al risveglio, i napoletani hanno trovato davanti ai loro occhi una vera e propria cartolina invernale, con il vulcano simbolo della città avvolto in un candido manto bianco. Si tratta della prima neve del 2025 sul Vesuvio, un evento che ha subito catturato l’attenzione di residenti e appassionati di fotografia. Con il diradarsi delle nubi che per gran parte della giornata avevano nascosto il vulcano, è apparso evidente lo spesso strato di neve che ha ricoperto non solo la cima, ma anche gran parte delle pendici del Vesuvio. L’immagine, immortalata da Antonio Guarino ed Emilio Aucelli, testimoniano la bellezza di questo fenomeno, che ha trasformato il paesaggio in uno scenario straordinario e suggestivo.

La neve sul Vesuvio rappresenta un evento meteorologico relativamente raro ma sempre capace di catturare l’attenzione di residenti e turisti. Sebbene non insolita nei mesi invernali, la visione del celebre vulcano napoletano imbiancato rimane un’immagine suggestiva e carica di fascino.

Nel corso degli anni, si sono registrati episodi significativi di nevicate sul Vesuvio. Tra questi spicca la nevicata del 1924, immortalata in fotografie e stampe dell’epoca che evidenziavano il contrasto tra il bianco della neve e l’attività vulcanica. In tempi più recenti, nel gennaio 2024, il Vesuvio è tornato a mostrarsi avvolto da un manto di neve, segnando la prima nevicata dell’anno e attirando l’attenzione di molti.

Questi eventi condividono alcune caratteristiche comuni. Le nevicate avvengono generalmente durante l’inverno, tra dicembre e febbraio, e sono spesso accompagnate da bruschi cali di temperatura, con variazioni che possono raggiungere i 10 gradi in poche ore. La neve si deposita principalmente sulla cima e sulle pendici più alte del vulcano, creando un contrasto visivo spettacolare con le aree circostanti, più temperate.

Ogni nevicata sul Vesuvio diventa un’occasione speciale per ammirare un paesaggio unico e insolito. Lo spettacolo attrae l’interesse di appassionati di fotografia e di semplici curiosi, che immortalano il vulcano trasformato in una cartolina invernale. Tuttavia, queste condizioni atmosferiche possono causare disagi, come la chiusura delle strade di accesso al vulcano, rendendo la viabilità più complicata.

Pur non essendo un fenomeno del tutto inusuale per la regione, la neve sul Vesuvio continua a suscitare meraviglia e interesse ogni volta che si verifica, confermando il fascino senza tempo di questo vulcano iconico. Le sue pendici innevate offrono uno scenario di rara bellezza, capace di trasformare il territorio campano in un panorama mozzafiato che unisce la forza della natura alla delicatezza di un manto bianco.

