Archeologia, non sono della sorella di Cleopatra i resti a Efeso: nuove rivelazioni

Un team di ricerca interdisciplinare guidato dall’antropologo Gerhard Weber dell’Università di Vienna, insieme ad esperti dell’Accademia austriaca delle scienze, ha analizzato un cranio trovato tra le rovine di Efeso (Turchia) nel 1929. Si è a lungo ipotizzato che potesse trattarsi dei resti di Arsinoe IV, la sorella della famosa Cleopatra. Tuttavia, le ultime analisi antropologiche mostrano che i resti sono quelli di un ragazzo di età compresa tra 11 e 14 anni che soffriva di disturbi patologici dello sviluppo. I suoi geni indicano un’origine in Italia o in Sardegna. I risultati sono attualmente in fase di pubblicazione su Scientific Reports.

Nel 1929, l’archeologo austriaco Josef Keil e i suoi colleghi scoprirono un sarcofago completamente pieno d’acqua tra le rovine dell’Ottagono, uno splendido edificio sulla strada principale di Efeso (Turchia). Non vi furono trovati beni funerari significativi, ma uno scheletro completo. Josef Keil portò con sé solo il cranio prima che i ricercatori richiusero la tomba. Dopo la sua analisi iniziale a Greifswald (Germania), ipotizzò che la sepoltura fosse quella di “una persona molto distinta” e probabilmente una donna di 20 anni. Keil non fu in grado di fornire dati concreti, ma il cranio viaggiò a Vienna nel suo bagaglio in occasione del suo nuovo incarico presso l’Università di Vienna.

Nel 1953, Josef Weninger, direttore dell’Istituto di antropologia presso l’Università di Vienna, pubblicò finalmente un articolo con foto e misurazioni. Giunse anche alla conclusione che il cranio dell'”Heroon” (Heroengrab), così come descritto su una nota ingiallita allegata al ritrovamento, rappresentava una giovane donna di “tipo raffinato e specializzato“, il che potrebbe indicare l’alta aristocrazia dell’antichità. Il resto dello scheletro fu trovato a Efeso durante scavi successivi nel 1982, ma questa volta non nel sarcofago, bensì in una nicchia in un’anticamera della camera funeraria.

A causa del presunto prestito architettonico dell’Ottagono dal modello egizio del “Pharos di Alessandria” e degli ulteriori fatti storici secondo cui Arsinoe IV fu assassinata a Efeso intorno al 41 a.C. su istigazione di Marco Antonio, l’amante di Cleopatra, nel 1990 nacque un’ipotesi: Arsinoe IV avrebbe potuto trovare il suo luogo di riposo finale in questa magnifica tomba a Efeso. Da allora, numerosi resoconti e pubblicazioni hanno circondato questa voce.

Il nuovo studio

Il Dipartimento di Antropologia Evoluzionistica dell’Università di Vienna si è ampliato notevolmente negli ultimi anni e ora utilizza praticamente tutti i metodi moderni in questa disciplina. Insieme a genetisti, specialisti di datazione, ortodontisti dell’Università di Vienna e archeologi dell’Accademia Austriaca delle Scienze, è iniziato il lavoro scientifico sul cranio. Nella prima fase, il cranio è stato sottoposto a microtomografia computerizzata per archiviare la sua copia digitale con una risoluzione di 80 micrometri per sempre. Gli scienziati hanno quindi prelevato piccoli campioni nell’intervallo dei milligrammi dalla base del cranio e dall’orecchio interno per determinare età e stato genetico. I dati dello spettrometro di massa sono stati confrontati con le ultime curve di calibrazione, che hanno persino tenuto conto della presunta composizione dietetica.

Il cranio è quindi datato tra il 36 e il 205 a.C., il che corrisponde bene alla data tradizionale della morte di Arsinoe IV nel 41 a.C. I genetisti hanno anche trovato una corrispondenza tra il cranio e i campioni esistenti del femore. Lo scheletro ritrovato in seguito nell’anticamera dell’Ottagono apparteneva quindi in realtà alla stessa persona a cui apparteneva il cranio che Josef Keil aveva estratto dal sarcofago nel 1929.

Un ragazzo dell’Ottagono

“Ma poi arrivò la grande sorpresa: in ripetuti esami, sia il cranio che il femore mostravano chiaramente la presenza di un cromosoma Y, in altre parole, di un maschio“, spiega Gerhard Weber. La valutazione morfologica del cranio e i dati della micro-TC hanno rivelato che il ragazzo dell’Ottagono era ancora nella pubertà e aveva circa 11-14 anni. Ciò è confermato dalle immagini ad alta risoluzione delle radici dentarie e della base cranica ancora in via di sviluppo.

Tuttavia, era evidente che soffriva di uno sviluppo patologico in generale. Una delle sue suture craniche, che normalmente si fonde solo all’età di 65 anni, nel suo caso era già chiusa. Ciò conferiva al cranio una forma molto asimmetrica.

La caratteristica più sorprendente, tuttavia, era la mascella superiore sottosviluppata, che era insolitamente angolata verso il basso e presumibilmente causava gravi problemi di masticazione. Ciò è confermato anche dagli angoli evidenti delle articolazioni temporo-mandibolari e dai reperti dentari di due denti rimasti nella mascella. Il primo molare permanente, il primo dente della dentizione permanente e quindi solitamente il più a lungo in uso, non mostrava alcun segno di utilizzo. Il primo premolare, d’altra parte, che appare solo pochi anni dopo nella dentatura, era masticato e presentava evidenti crepe, presumibilmente a causa del sovraccarico. I ricercatori concludono che non c’era un contatto regolare dei denti, una conseguenza dell’anomalia di crescita delle mascelle e del viso.

Cosa abbia portato ai disturbi della crescita rimane poco chiaro per il momento. Potrebbe essere stata una carenza di vitamina D, per esempio. Anche sindromi genetiche come la sindrome di Treacher Collins portano a un aspetto simile a quello del ragazzo nell’Ottagono.

Ora è chiaro che non fu la sorella di Cleopatra a essere sepolta nell’Ottagono di Efeso, ma un giovane con disturbi dello sviluppo che presumibilmente era romano. Il motivo dei riferimenti architettonici all’Egitto in questo edificio rimane una questione aperta. Ciò che è chiaro è che la tomba era destinata a una persona di altissimo status sociale. In ogni caso, i risultati di questo studio aprono un ampio campo per nuove entusiasmanti ricerche. E la ricerca dei resti di Arsinoe IV può ora essere ripresa senza voci.

