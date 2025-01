Nuova speranza contro l’obesità: scoperta proteina chiave per bruciare i grassi

MeteoWeb

Un team di scienziati del CNIO e del CNIC ha scoperto un meccanismo chiave nella lotta contro l’obesità, una condizione che colpisce oltre 650 milioni di persone nel mondo. Lo studio, pubblicato su Nature Communications e guidato da Guadalupe Sabio e Cintia Folgueira, rivela il ruolo centrale della proteina mitocondriale MCJ nella combustione del grasso bruno, un processo che converte i grassi in calore, riducendo il rischio di malattie cardiometaboliche e cancro.

I mitocondri, le “centrali energetiche” delle cellule, giocano un ruolo cruciale nel metabolismo. Gli scienziati hanno osservato che rimuovendo la proteina MCJ in un modello murino con obesità, gli animali hanno iniziato a perdere peso. Questo risultato sottolinea il potenziale della MCJ come bersaglio terapeutico per contrastare l’accumulo di grasso malsano.

L’obiettivo è ora comprendere come adattare queste scoperte agli esseri umani, un passo che richiederà ulteriori approfondimenti. Se confermato, l’approccio potrebbe aprire nuove strade nella prevenzione e nel trattamento dell’obesità e delle sue complicazioni, offrendo speranza a milioni di persone.

Lo studio sottolinea l’importanza della ricerca di base per comprendere i meccanismi biologici alla base delle malattie e per sviluppare terapie innovative. La MCJ potrebbe diventare un alleato prezioso nella lotta globale contro l’obesità, trasformando il grasso da nemico a risorsa per la salute.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.