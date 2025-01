Nuova tempesta geomagnetica, possibile aurora boreale nel weekend

MeteoWeb

Gli scienziati dello Space Weather Prediction Center della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hanno emesso un avviso per una tempesta geomagnetica classe G1, prevista per il 4 e 5 gennaio. Questo evento, causato dall’arrivo di un’espulsione di massa coronale (CME) e da un flusso di vento solare, dovrebbe essere di intensità moderata, molto inferiore alla tempesta classe G4 che si è verificata il 1° gennaio. Tuttavia, gli osservatori del cielo nelle regioni ad alta latitudine, specialmente vicino al Circolo Polare Artico, potrebbero assistere all’aurora boreale, se le previsioni saranno confermate.

Cosa si cela dietro questi fenomeni celesti? Per comprendere meglio, è necessario esplorare alcuni concetti scientifici.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Le espulsioni di massa coronale sono gigantesche eruzioni di plasma e campi magnetici dalla corona solare, lo strato più esterno del Sole. Questi fenomeni si verificano quando l’energia magnetica accumulata sulla superficie solare viene improvvisamente rilasciata, scagliando particelle cariche nello Spazio. Quando una CME si dirige verso la Terra, può interagire con il campo magnetico del nostro pianeta, causando perturbazioni geomagnetiche.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni, emesso dal Sole. Queste particelle viaggiano nello Spazio interplanetario a velocità che possono raggiungere i 900 km/s. Anche se il vento solare è costante, la sua intensità può aumentare significativamente durante le tempeste solari, come quelle associate alle CME.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica si verifica quando il vento solare o una CME interagiscono con il campo magnetico terrestre, comprimendolo e deformandolo. Questo processo può generare correnti elettriche nell’atmosfera terrestre, causando disturbi alle comunicazioni satellitari, alle reti elettriche e persino malfunzionamenti nei sistemi GPS.

Cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale è un fenomeno luminoso che si verifica quando le particelle cariche del vento solare colpiscono l’atmosfera terrestre, eccitando gli atomi di ossigeno e azoto. Questi atomi, rilasciando l’energia accumulata, emettono luce, creando suggestive bande luminose verdi, rosse o viola visibili nei cieli polari.

