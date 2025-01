Nuovi attacchi hacker all’Italia, colpite banche e aziende

MeteoWeb

Dopo quelli di ieri, nuovi degli hacker della crew filorussa Noname057(16) mirano ad obiettivi italiani: colpiti i siti di banche (come Intesa, Monte Paschi), porti (Taranto, Trieste), aziende (Vulcanair). L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta informando i soggetti colpiti e li sta supportando nel ripristino delle funzionalità. Alcuni domini risultano intaccati dagli attacchi, che sono sempre di tipo Ddos, Distributed denial of service. Oggi si registrano hackeraggi anche da un altro gruppo, i palestinesi Alixsec che, tra gli altri, hanno attaccato Olidata.

