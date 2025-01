Nuovo storico test per SpaceX: Starship simulerà il dispiegamento di satelliti Starlink

MeteoWeb

Conto alla rovescia per il 7° volo del razzo Starship di SpaceX, previsto per il 10 gennaio 2025. Il lancio, che si terrà presso Starbase, in Texas, promette di segnare progressi significativi verso l’obiettivo di un sistema di lancio completamente riutilizzabile. Il liftoff dovrebbe avvenire alle 23 ora italiana, con una finestra di lancio di 97 minuti ed opportunità di backup fino 16 gennaio.

Obiettivi e innovazioni

Il razzo Starship è composto da 2 elementi principali: il gigantesco primo stadio chiamato Super Heavy e lo stadio superiore, noto come Starship o semplicemente “Ship”. Questa missione si distingue per un obiettivo senza precedenti: il dispiegamento di 10 simulatori di satelliti Starlink. Questi test serviranno a verificare la capacità del sistema di rilasciare satelliti Starlink di nuova generazione, più avanzati e pesanti, aprendo la strada a futuri utilizzi del razzo per missioni commerciali e scientifiche.

I simulatori di Starlink seguiranno la stessa traiettoria suborbitale della navetta Starship, che punta ad un ammaraggio nell’Oceano Indiano. Questo segna un passo fondamentale nella dimostrazione della versatilità del razzo nel trasporto e nel rilascio di payload.

Migliorie tecniche e aggiornamenti

Tra le novità introdotte in questo test, spiccano modifiche significative per Starship e per il primo stadio Super Heavy. Le alette della navetta superiore sono state ridotte e posizionate più vicino alla punta del veicolo, diminuendo l’esposizione al calore e semplificando il sistema di protezione termica. Inoltre, il sistema di propulsione è stato riprogettato per aumentare del 25% il volume del propellente.

Il sistema di protezione termica del veicolo utilizzerà piastrelle di ultima generazione, con un livello di backup per garantire la sicurezza anche in caso di danni o piastrelle mancanti. Il razzo Super Heavy, invece, riutilizzerà il motore Raptor numero 314, già impiegato con successo nel Booster 12 e recuperato durante il 5° test di volo.

Un altro obiettivo ambizioso del test è il recupero del primo stadio. Super Heavy tenterà di tornare alla piattaforma di lancio per essere catturato da “chopsticks”, un sistema di bracci meccanici della torre di lancio. Se le condizioni non saranno favorevoli, il razzo effettuerà un atterraggio morbido nel Golfo del Messico.

La torre di lancio stessa è stata aggiornata con nuovi sensori radar per migliorare la precisione nel determinare la distanza tra il razzo e i bracci meccanici, insieme a protezioni rinforzate contro i danni osservati nei test precedenti.

Un anno cruciale per il futuro dello Spazio

SpaceX ha dichiarato che il 2025 sarà un anno trasformativo per il programma Starship. L’azienda mira a incrementare la frequenza e l’ambizione delle missioni, con l’obiettivo di rendere completamente riutilizzabile l’intero sistema di lancio. Ciò aprirebbe la strada non solo al trasporto di payload e persone in orbita terrestre, ma anche verso la Luna e, in futuro, Marte.

