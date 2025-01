Omaggio alla Luna, cosa significa il Doodle di Google di oggi

MeteoWeb

Mentre il mese di gennaio si avvia alla conclusione, nella home page di Google campeggia un Doodle interattivo dedicato alla Luna in Ultimo Quarto. Il Doodle, visibile sulla homepage del motore di ricerca, invita gli utenti a cimentarsi in un divertente gioco di carte che mette alla prova la conoscenza del ciclo lunare. Attraverso una grafica accattivante e dinamica, Google celebra il fascino della Luna, stimolando curiosità e interesse per i fenomeni astronomici.

Un Doodle per la Luna, omaggio di Google

La scelta di dedicare un Doodle alla Luna non è casuale: il nostro satellite naturale è da sempre oggetto di studio, fonte di ispirazione artistica e simbolo culturale. Il ciclo lunare, in particolare, scandisce il passare del tempo e ha influenzato calendari, tradizioni e credenze in tutto il mondo.

Le fasi della Luna, un viaggio ciclico

La Luna compie un ciclo completo in circa 29,5 giorni, passando attraverso 8 fasi principali. Questo fenomeno è dovuto alla sua posizione relativa rispetto alla Terra e al Sole. Le fasi iniziano con la Luna Nuova, quando il lato illuminato è rivolto lontano dalla Terra, seguita dalla Luna Crescente e dal Primo Quarto, momento in cui è visibile la metà destra del disco lunare. Successivamente si passa alla Luna Gibbosa Crescente, fino a raggiungere la Luna Piena, quando l’intera superficie illuminata è visibile dalla Terra.

Da qui, il ciclo prosegue con la Luna Gibbosa Calante, l’Ultimo Quarto (in cui è visibile la metà sinistra) e infine la Luna Calante, che conduce nuovamente alla Luna Nuova. Questi cambiamenti regolari non solo influenzano le maree, ma anche diversi aspetti della vita sulla Terra.

