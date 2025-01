Orologio dell’Apocalisse, oggi gli scienziati rivelano quanto siamo vicini alla fine del mondo

MeteoWeb

Il Bulletin of the Atomic Scientists svela oggi il nuovo orario dell’Orologio dell’Apocalisse, un simbolo che misura quanto l’umanità sia vicina alla catastrofe globale. Presso lo United States Institute of Peace a Washington, DC, si terrà l’annuale aggiornamento. L’evento, che inizierà alle 10:00 EST (le 16:00 in Italia), sarà trasmesso in diretta e rappresenta un momento cruciale per riflettere sui rischi esistenziali che minacciano il pianeta. Questo orologio simbolico, creato nel 1947, è un indicatore dello stato di salute globale e un appello alla responsabilità collettiva.

Un simbolo nato dalla scienza e dall’arte

L’Orologio dell’Apocalisse fu ideato dall’artista Martyl Langsdorf in collaborazione con scienziati coinvolti nel Progetto Manhattan. Nato come monito contro una possibile guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il suo significato si è ampliato nel tempo, includendo temi come il cambiamento climatico, le tecnologie emergenti e le minacce biologiche. La mezzanotte rappresenta simbolicamente il punto di non ritorno: un futuro in cui le azioni umane portano a conseguenze irreversibili.

Come viene deciso l’orario dell’Orologio dell’Apocalisse?

L’orario dell’Orologio è stabilito dal Science and Security Board (SASB) del Bulletin of the Atomic Scientists, un comitato interdisciplinare composto da esperti in fisica nucleare, scienze climatiche, biotecnologie e cybersicurezza. Ogni anno, il board analizza dati scientifici e geopolitici per valutare i principali rischi globali. I parametri considerati includono:

Nucleare : il numero e la modernizzazione degli arsenali nucleari, le tensioni tra potenze nucleari e i progressi nei trattati di disarmo;

: il numero e la modernizzazione degli arsenali nucleari, le tensioni tra potenze nucleari e i progressi nei trattati di disarmo; Clima : concentrazione di CO₂ nell’atmosfera, acidificazione degli oceani, innalzamento del livello del mare ed eventi climatici estremi;

: concentrazione di CO₂ nell’atmosfera, acidificazione degli oceani, innalzamento del livello del mare ed eventi climatici estremi; Tecnologie emergenti : uso militare dell’intelligenza artificiale, proliferazione di sistemi di sorveglianza e rischi legati a tecnologie automatizzate;

: uso militare dell’intelligenza artificiale, proliferazione di sistemi di sorveglianza e rischi legati a tecnologie automatizzate; Biosecurity: diffusione di malattie infettive, ingegneria genetica e preparazione globale per pandemie future.

Il SASB si riunisce due volte all’anno e consulta esperti esterni per garantire una valutazione scientifica e accurata.

Il contesto attuale: 90 secondi dalla mezzanotte

Nel 2023, l’Orologio dell’Apocalisse fu spostato a 90 secondi dalla mezzanotte, il valore più vicino alla catastrofe globale mai registrato. Questa decisione rifletteva una combinazione di fattori:

La guerra in Ucraina e il rischio di un’escalation nucleare;

La crisi climatica, con temperature record e eventi meteorologici estremi;

L’assenza di progressi nei trattati sul disarmo nucleare;

La crescente instabilità geopolitica e le tensioni tra grandi potenze.

Lo scorso anno, l’Orologio dell’Apocalisse è stato nuovamente impostato a 90 secondi dalla mezzanotte “perché l’umanità continua ad affrontare un livello di pericolo senza precedenti“.

Nonostante il quadro preoccupante, il passato offre esempi di speranza: nel 1991, con la firma del Trattato START tra Stati Uniti e Unione Sovietica, l’orologio fu spostato a 17 minuti dalla mezzanotte, il punto più distante mai raggiunto.

Gli esperti

L’annuncio di quest’anno vedrà la partecipazione di illustri esperti internazionali, tra cui:

Juan Manuel Santos , presidente del gruppo The Elders e premio Nobel per la pace;

, presidente del gruppo The Elders e premio Nobel per la pace; Daniel Holz , fisico teorico e membro del SASB;

, fisico teorico e membro del SASB; Herb Lin , esperto di cybersicurezza presso Stanford University;

, esperto di cybersicurezza presso Stanford University; Suzet McKinney , specialista in biosecurity;

, specialista in biosecurity; Manpreet Sethi , ricercatrice in strategie di disarmo nucleare;

, ricercatrice in strategie di disarmo nucleare; Robert Socolow, professore emerito esperto di cambiamento climatico.

Un messaggio di responsabilità

L’Orologio dell’Apocalisse non è un semplice strumento simbolico, ma un richiamo all’azione basato su dati scientifici e tendenze osservabili. Ogni secondo che ci avvicina alla mezzanotte è un appello urgente a leader politici, istituzioni e cittadini affinché agiscano per prevenire le catastrofi globali.

