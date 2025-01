Spazio, Parmitano simulerà il recupero degli astronauti di Artemis II

MeteoWeb

L’astronauta Luca Parmitano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) volerà fra pochi giorni negli Stati Uniti per un denso programma di addestramento che culminerà con un’esercitazione congiunta di NASA e Marina Militare americana volta a simulare le operazioni di recupero in mare degli astronauti della missione lunare Artemis II, che rientreranno sulla Terra a bordo della capsula Orion. Lo racconta lui stesso, a margine di una visita al Centro europeo per l’osservazione della Terra (Esrin) a Frascati. “Sarò impegnato nell’Underway Recovery Test 12 (Urt 12) come membro dell’equipaggio in addestramento”, spiega AstroLuca.

“A metà febbraio inizieremo le prime prove al Johnson Space Center in Texas e poi, dopo circa un mese, ci sposteremo al largo della California per due settimane a bordo della nave della Marina americana: da lì passerò all’interno della navetta Orion per seguire le procedure di recupero degli astronauti dopo lo splashdown”.

Parmitano guarda con “grande interesse e curiosità” alla missione Artemis II “non solo perché porta un equipaggio umano, ma perché quell’equipaggio è composto da astronauti ai quali sono legato personalmente: due sono stati miei compagni nella classe 2009, un terzo è stato mio compagno di classe come pilota sperimentatore e la quarta, Christina Koch, ha volato con me sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per cui ho non solo un interesse professionale, ma anche personale, affinché la missione vada bene”.

