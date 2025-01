Passeggiata spaziale: gli astronauti riparano l’osservatorio di buchi neri e ispezionano il rilevatore di raggi cosmici

MeteoWeb

Due astronauti hanno completato con successo una passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), riparando un osservatorio a raggi X utilizzato per studiare stelle di neutroni e ispezionando un rilevatore di raggi cosmici per possibili futuri aggiornamenti. Nick Hague e Suni Williams, comandante della Spedizione 72, hanno eseguito un’attività extraveicolare (EVA) di 6 ore ieri, affrontando una serie di complesse operazioni di manutenzione. La passeggiata spaziale è iniziata alle 14:01 ora italiana e si è conclusa alle 20:01.

Riparazione di NICER e sostituzione di componenti critici

La missione primaria di Hague è stata quella di riparare il Neutron star Interior Composition Explorer (NICER), un osservatorio a raggi X montato all’esterno della ISS. Questo strumento, progettato per osservare fenomeni dello Spazio profondo, aveva subito una significativa perdita di luce ottica nei suoi filtri oscuranti, notata per la prima volta nel maggio 2023. Tale problema aveva compromesso gravemente le sue operazioni. Hague ha applicato patch prefabbricate per sigillare le perdite, consentendo a NICER di riprendere le osservazioni.

Parallelamente, Williams ha sostituito un riflettore utilizzato per facilitare il docking delle navette spaziali alla ISS. Questa operazione l’ha portata vicino al modulo Harmony e all’adattatore di attracco internazionale, accanto alla capsula Crew Dragon “Freedom” di SpaceX, che riporterà lei e Hague sulla Terra a marzo.

Ispezione del rilevatore AMS e preparazione per futuri interventi

Dopo aver completato i compiti principali, Hague e Williams si sono dedicati all’ispezione dell’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), un rilevatore di particelle installato sulla ISS durante la penultima missione dello Space Shuttle nel 2011. L’AMS è un esperimento di fisica delle particelle progettato per misurare l’antimateria nei raggi cosmici, con l’obiettivo di svelare i misteri della materia oscura.

Anche se inizialmente non progettato per ricevere manutenzione, l’AMS ha già beneficiato di riparazioni in passato. Le ispezioni condotte durante questa EVA aprono la strada a futuri interventi, tra cui l’eventuale installazione di un nuovo radiatore per migliorare il suo funzionamento.

Un contributo alla storia delle passeggiate spaziali

La passeggiata spaziale di giovedì è stata la 91ª condotta da astronauti statunitensi utilizzando la camera di equilibrio Quest e la 237ª in totale a supporto della manutenzione della ISS dal 1998. È stata anche la prima EVA americana completata con successo in oltre un anno, dopo che problemi con le attrezzature avevano impedito 2 precedenti tentativi nel 2024.

Per Hague è stata la 4ª passeggiata spaziale, portando il suo totale a 25 ore e 56 minuti. Williams, invece, ha accumulato 56 ore e 40 minuti in 8 EVA.

Prossimi appuntamenti

La prossima passeggiata spaziale è prevista il 23 gennaio, quando Williams e Wilmore saranno impegnati nella rimozione di un’antenna, nella raccolta di campioni di materiale dalla superficie esterna della ISS per analisi microbiologiche e nella preparazione di un componente di ricambio per il braccio robotico Canadarm2.

