Peste suina, quattro nuovi casi positivi tra cinghiali: coinvolte due regioni in Italia 

Quattro nuovi positivi tra i cinghiali sono stati rilevati dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. Le nuova rilevazione porta a 1722 i casi positivi sui cinghiali di cui 1.044 in Liguria e a 678 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte le due nuove positività tra i cinghiali sono state osservate entrambe in provincia di Alessandria, una a Cassine (10 in totale), una a Molare (14).

In Liguria le due nuove positività tra i cinghiali sono state riscontrate una in provincia di Genova a Castiglione Chiavarese (prima da inizio epidemia) e una in provincia della Spezia a Maissana (quattro). Con il cinghiale ritrovato a Castiglione Chiavarese sale a 168 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

