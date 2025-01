Pioggia e neve in Tunisia: il tasso di riempimento delle dighe raggiunge il 30%

MeteoWeb

A seguito di piogge e nevicate in Tunisia, il riempimento delle dighe ha superato il 30%, come annunciato dal Ministro dell’Agricoltura, Ezzeddine Ben Cheikh. Durante una visita all’agro-combinazione di El Alam, il Ministro ha sottolineato l’importanza delle precipitazioni per ricaricare le falde acquifere e ha annunciato misure per rilanciare l’azienda, tra cui la regolarizzazione dei lavoratori e la riapertura del laboratorio di produzione di foraggio. Dorsaf Ben Ahmed, direttore dell’Ufficio statale del territorio, ha evidenziato la necessità di investimenti per superare le difficoltà finanziarie del complesso, che conta circa 400 dipendenti. Dopo un periodo di crisi e proteste legate al mancato pagamento degli stipendi e alla precarietà del personale, il governo si è impegnato a risolvere le problematiche, rilanciando l’attività e garantendo uno sviluppo sostenibile per l’azienda.

