Al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria un incontro di chimica e astronomia | FOTO

Venerdì 3 gennaio 2025 ore 21.00 al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria si parlerà di chimica e astronomia con il Dottor Giuseppe Alonci, chimico e direttore di Ricerca e Sviluppo “L’universo è un posto semplice, almeno chimicamente. O forse no?”. “All’inizio – scrive lo staff scientifico nella presentazione dell’evento – l’Universo conteneva idrogeno, più due o tre altri elementi. Oggi siamo circondati da una moltitudine di elementi chimici ed innumerevoli composti che sono riusciti a organizzarsi fino a costruire forme di vita complesse come gli esseri umani. Come è avvenuta questa evoluzione? Dove nascono gli elementi e cosa tiene insieme i “mattoni della vita”? Perché sono così concentrati sul nostro pianeta e non ugualmente distribuiti nello spazio? Dietro alla nascita della vita sulla Terra, cosa si nasconde? Cosa può dirci la chimica sulla composizione di una cometa? Qual è il legame tra astronomia e chimica? Due scienze apparentemente distanti, eppure così connesse.

Da questa domanda, il dottor Alonci intraprenderà un viaggio appassionante e misterioso tra chimica, astronomia, fisica e vita quotidiana accompagnando il pubblico in un viaggio tra molecole e pianeti, offrendo una comprensione più profonda dei meccanismi che regolano l’Universo, evidenziando come la chimica riesce a connettere lo studio sulla nascita della vita allo studio della natura nei suoi componenti assolutamente fondamentali”.

