Plenitude, completata la costruzione del maxi impianto di stoccaggio a batterie in Texas

Plenitude, attraverso la sua controllata Eni New Energy US, ha completato la costruzione dell’impianto di Guajillo, il sistema di stoccaggio a batterie più grande mai realizzato dalla Società. Situato nel sud ovest del Texas nella contea di Webb, a circa 20 chilometri dalla città di Laredo, Guajillo ha una capacità di 200MW ed è equipaggiato con batterie agli ioni di litio LFP (litio ferro fosfato), capacità di immagazzinare in maniera efficiente l’ elettricità prodotta dagli impianti di generazione e renderla disponibile quando è maggiore la richiesta del mercato.

L’impianto è stato costruito accanto a uno dei più grandi parchi solari in esercizio di Plenitude, “Corazon Solar Farm”, anche per massimizzare le sinergie operative e consolidare la presenza della Società nell’area, dove opera su una superficie complessiva di circa 800 ettari. L’entrata in esercizio commerciale dell’impianto è prevista per la metà del 2025. “Il completamento di Guajillo si posiziona Plenitude all’avanguardia anche in questo settore e consolida la nostra presenza nel grande mercato delle energie rinnovabili degli Stati Uniti, dove abbiamo raggiunto 1 ,5 GW di capacità installata” ha dichiarato Patrick Monino, Head of Plenitude Renewables North America e Managing Director di Eni New Energy US.

I dettagli

Plenitude, controllata da Eni, è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un’ampia rete capillare di quasi 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 8 GW di capacità rinnovabile a livello globale.

