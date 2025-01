Ponte sullo Stretto, Salvini prevede l’approvazione del progetto definitivo entro le prime settimane del 2025

MeteoWeb

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato oggi che l’approvazione del progetto definitivo per il ponte sullo Stretto di Messina avverrà nelle prime settimane del 2025. In una diretta su X, Salvini ha dichiarato: “Nelle prime settimane dell’anno, tra gennaio e febbraio, ci sarà approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto“. La notizia arriva a confermare i tempi previsti per l’iter del tanto discusso progetto, che mira a collegare la Sicilia alla Calabria attraverso una gigantesca infrastruttura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.