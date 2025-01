Previsioni Meteo Abruzzo: dal maltempo notturno al sole del weekend

MeteoWeb

L’Abruzzo si prepara a vivere una fase di instabilità atmosferica che culminerà tra il pomeriggio-sera e la nottata con l’arrivo di un fronte perturbato. Nubi e rovesci si diffonderanno progressivamente, partendo dall’alto aquilano e dal teramano per raggiungere il resto della regione. Durante questi fenomeni, non si escludono raffiche di vento improvvise, aggiungendo ulteriore dinamismo alla situazione meteorologica. Nel corso della notte, le precipitazioni si concentreranno in particolare sulla provincia di Chieti, dove si prevedono accumuli più significativi. Tuttavia, già entro la mattinata di sabato 4 gennaio, il sistema perturbato tenderà ad allontanarsi, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche in tutta la regione.

Per gli appassionati di montagna, le previsioni indicano modeste nevicate sui rilievi appenninici e sulle aree pedemontane a partire da quote di 1100-1200 metri. Localmente, qualche fiocco potrebbe spingersi fino a 900-1000 metri, soprattutto nelle aree interne tra le province di Teramo e L’Aquila. Intanto, lungo il litorale, si avvertirà un rinforzo dei venti di Tramontana, che contribuiranno a mantenere un’atmosfera decisamente invernale.

La giornata di sabato proseguirà poi con condizioni di tempo stabile e cieli prevalentemente sereni. Le temperature, seppur sotto la media stagionale, saranno comunque gradevoli grazie alla presenza del sole. Per chi attende un rialzo termico, buone notizie giungono per domenica 5 e lunedì 6 gennaio, quando si prevede un progressivo aumento delle temperature e un ritorno a condizioni più miti.

