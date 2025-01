Previsioni Meteo, da mercoledì cambia tutto: importante scaldata, ma durerà poco

MeteoWeb

Mentre nevica a bassa quota sulle Alpi, specie occidentali, e continua a piovere su gran parte del Centro/Sud, la nuova settimana appena iniziata prospetta un importante cambiamento meteorologico all’orizzonte. La situazione meteo, infatti, vedrà proprio a metà settimana un importante capovolgimento della situazione meteorologica, che da mercoledì 22 gennaio sarà caratterizzata da una brusca scaldata in tutto il territorio nazionale italiano, e in modo particolare al Centro/Sud.

Giovedì 23 le temperature supereranno i +20°C in gran parte di Sardegna e Sicilia, con valori fino a +18/+19°C anche in Calabria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Anche al Nord avremo clima mite, ma senza eccessi di calore così significativi che comunque non hanno una valenza particolarmente eccezionale dal punto di vista climatico, ma sono un importante cambio di passo stagionale in quanto quest’anno è da metà dicembre, quindi da oltre un mese, che al Centro/Sud il clima si mantiene freddo, tipicamente invernale.

Quella dei prossimi giorni, quindi, sarà un’importante parentesi in controtendenza: le temperature aumenteranno significativamente fino a 8-9°C sopra le medie del periodo un po’ in tutto il Sud:

Questa scaldata durerà almeno cinque giorni: per tutta la settimana, da mercoledì, compreso il weekend. Non sarà tanto ma neanche poco. La prossima settimana, una nuova tempesta di origine atlantica riporterà freddo e maltempo sull’Italia anche se sarà preceduta tra lunedì e martedì dall’ennesimo sbuffo caldo pre-frontale che stavolta porterà temperature particolarmente elevate al Nord, prima del fronte freddo che determinerà una nuova inversione della situazione.

Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo.

