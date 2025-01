Previsioni Meteo Lombardia: breve tregua dal maltempo

MeteoWeb

“L’aumento della pressione oggi è temporaneo e da giovedì una vasta saccatura si colloca sul bacino occidentale del Mediterraneo, portando con sé la discesa di ulteriori due nuclei freddi in quota che fino a sabato causeranno condizioni del tempo variabili e debolmente perturbate“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta transito di nubi medio-alte a partire da Ovest, con schiarite pomeridiane più ampie sui settori orientali, e un nuovo aumento della copertura in serata. Tra notte e mattina possibili addensamenti di nebbia o foschia sulla bassa pianura.

Precipitazioni: deboli sui settori nord-occidentali tra notte e mattina. Neve oltre 1200 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 2 e 6 °C, massime attorno tra 8 e 12 °C.

Zero termico: 1400 – 1700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile tendenti a disporsi da Ovest nella seconda parte della giornata; in montagna deboli dai quadranti meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

