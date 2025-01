Previsioni Meteo Lombardia: perturbazioni in arrivo

MeteoWeb

“Nei prossimi giorni l’Europa Meridionale verrà attraversata da diversi impulsi perturbati di origine atlantica, per cui anche sulla Lombardia sono attese condizioni di spiccata variabilità con alternanza tra deboli precipitazioni e fasi di tempo asciutto. Nel dettaglio, tra domani e giovedì transiterà una nuova debole perturbazione atlantica, mentre venerdì è atteso un temporaneo miglioramento con più sole ma anche con il possibile ritorno delle nebbie in pianura. Tra sabato e domenica nuova perturbazione con precipitazioni diffuse. In entrambi i passaggi perturbati tornerà a nevicare su Alpi e Prealpi, ma solamente a quote generalmente superiori a 1200-1400 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto su pianura e Appennino, irregolarmente nuvoloso inizialmente sulle Alpi con tendenza a cielo molto nuvoloso già entro la mattinata.

Precipitazioni: da metà mattina deboli sparse a partire da pavese, verso sera deboli diffuse. Quota delle nevicate compresa tra 1000-1300 metri su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 1-4 °C, massime tra 5-7 °C.

Zero termico: tra 1200-1400 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile; in montagna deboli da sud, moderati o forti solo ad alta quota.

Altri fenomeni: probabili foschie dense o nebbie diffuse sulla pianura nel corso della notte e al primo mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.