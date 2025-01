Previsioni Meteo, alta pressione in ritirata: neve e piogge in arrivo sull’Italia

MeteoWeb

Il 2025 si apre sotto il segno dell’alta pressione sull’Italia, con l’anticiclone subtropicale ancora dominante nel giorno di Capodanno. Questo scenario garantisce condizioni meteorologiche prevalentemente soleggiate e temperature miti, con massime comprese tra i 7 e i 13°C al Centro-Nord e tra i 12 e i 17°C al Sud e sulle isole maggiori. Tuttavia, non mancano alcune eccezioni legate alla presenza di nebbie e nubi basse, particolarmente insistenti su Liguria, Toscana, alto Lazio e Pianura Padana. In queste zone, le condizioni di stabilità atmosferica favoriscono episodi di foschia densa e locali piovaschi, che interessano in modo più evidente il Genovesato e lo Spezzino. Dalla tarda serata, si prevede un’estensione delle precipitazioni all’alta Toscana, al Piemonte orientale e all’ovest della Lombardia.

Questi fenomeni rappresentano i primi segnali di un graduale cedimento dell’anticiclone, sotto la spinta di una perturbazione di origine artica. Sebbene questa influenzi maggiormente l’Europa centrale, i suoi effetti non risparmieranno l’Italia, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. A partire dal pomeriggio e dalla sera di giovedì 2 gennaio, si prevedono nevicate lungo le Alpi di confine al di sopra dei 700-1.000 metri, accompagnate da piogge tra Liguria di Levante, Toscana, alto Lazio e Friuli-Venezia Giulia.

L’avanzata del fronte perturbato si farà sentire in modo più deciso tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio, quando le precipitazioni si estenderanno progressivamente verso il Centro-Sud. In particolare, venerdì saranno colpite la Romagna, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio, per poi coinvolgere anche Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria tirrenica e il Messinese. Le nevicate interesseranno l’Appennino centro-meridionale al di sopra dei 900-1.300 metri, in concomitanza con un calo delle temperature che si avvertirà su tutta la penisola.

L’arrivo di questa perturbazione segna il primo cambiamento significativo di un inizio anno fino a questo momento caratterizzato da condizioni stabili e miti. Lo scenario meteorologico sottolinea la transizione verso una fase più dinamica, che porterà piogge, neve e un generale abbassamento delle temperature in diverse regioni italiane.

