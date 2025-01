Previsioni Meteo Piemonte: giovedì deboli nevicate sparse

MeteoWeb

“Sullo scenario europeo si contrappongono una vasta area depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale e un robusto anticiclone di matrice azzorriana esteso fino al Mare del Nord, determinando sul Piemonte l’afflusso di correnti nordorientali secche e fredde“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Per il pomeriggio odierno e la giornata di domani è atteso quindi tempo stabile ed in gran parte soleggiato, con venti sostenuti in quota, gelate diffuse nelle ore più fredde e temperature minime in pianura localmente anche al di sotto dei -8 °C nelle aree rurali. Giovedì correnti umide orientali apporteranno annuvolamenti irregolari sul Piemonte centro-meridionale, con associate deboli nevicate sparse, al primo mattino su Appennino e settori collinari sudorientali, in giornata all’interno delle vallate sudoccidentali con fenomeni in esaurimento in serata. Tempo in miglioramento venerdì“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo in gran parte sereno con velature in transito in giornata. Precipitazioni assenti. Zero termico in calo dal pomeriggio fino a 1400-1700 m a fine giornata. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti in montagna moderati o localmente forti da nord-nordest, in rotazione da est a fine giornata, deboli o localmente moderati altrove, inizialmente occidentali, in rotazione dai quadranti orientali nella seconda parte della giornata. Locali condizioni di foehn in Valle Ossola fino a metà pomeriggio. Estese gelate in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

