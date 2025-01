Previsioni Meteo Umbria: freddo e neve a quote alte, poi spazio al sole

MeteoWeb

Un richiamo di aria calda sta interessando l’Umbria, portando un significativo aumento delle temperature. Da ieri pomeriggio, i venti di libeccio hanno fatto salire le massime al di sopra delle medie stagionali, con valori positivi anche a quote di 1800 metri. Questo riscaldamento anomalo sta coinvolgendo anche le aree montane, generando un clima decisamente più mite rispetto agli standard invernali. Nelle prossime ore, tuttavia, è previsto il passaggio di un fronte freddo che scivolerà lungo le regioni adriatiche, interessando anche l’Umbria.

Questo potrebbe generare fenomeni sparsi, con maggiore probabilità nelle aree appenniniche. La quota neve, inizialmente alta, tenderà a calare in serata, pur mantenendosi sopra i 1200 metri. Con l’avanzare della notte, il cielo si aprirà progressivamente da ovest, lasciando spazio a schiarite che saranno accompagnate da un calo dei venti settentrionali.

Le condizioni di cielo sereno e la diminuzione del vento favoriranno un repentino abbassamento delle temperature nelle pianure e nelle vallate, dove si formeranno brinate e gelate nella mattinata di domani.

Per il weekend, si prospetta un quadro meteorologico stabile, senza precipitazioni significative. Tuttavia, già da domenica 5 gennaio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, accompagnato da un clima ancora mite, che potrebbe caratterizzare anche l’Epifania.

