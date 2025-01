Previsioni Meteo Veneto: cielo sereno con residua nuvolosità in calo, clima asciutto e possibili episodi di Foehn

MeteoWeb

E’ arrivato il consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav sulle previsioni meteo in Veneto. “Nel pomeriggio/sera di sabato cielo pressochè sereno sulle zone montane settentrionali, altrove residua nuvolosità alta in transito, in diminuzione fino a cielo sereno verso sera, con clima asciutto e buona visibilità. Temperature massime stabili o in lieve calo su pianura e Prealpi, in calo più sensibile sulle Dolomiti. Qualche possibile locale episodio di Foehn sulle zone vallive e pedemontane specie dalla sera”.

Domenica 12

Cielo: cielo generalmente sereno, salvo modesta nuvolosità in transito al mattino sulle Dolomiti.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: valori in generale ulteriore diminuzione in pianura, con minime sotto lo zero sulla pianura interna (fino a -2/-4°); temperature stabili o in locale diminuzione sulle zone montane.

Venti: in quota da nord-est, da moderati a tesi, anche forti di sera; nelle valli e sulla fascia pedemontana venti settentrionali, con locali rinforzi di Foehn specie sulle zone occidentali e dalle ore pomeridiane; venti in prevalenza deboli nord-orientali sulle zone di pianura, sulla costa e Delta del Po moderati fino a tesi dalla sera.

Mare: poco mosso sul litorale settentrionale, mosso, fino a molto mosso alla sera, sulle zone centro-meridionali.

Lunedi 13

Cielo: clima ventoso, con cielo in prevalenza sereno, salvo qualche annuvolamento sulle zone orientali dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stabili salvo variazioni di carattere locale sulle Dolomiti; massime in lieve calo in pianura e lieve aumento sulle zone montane.

Venti: in montagna venti tesi nord-orientali, fino a forti o molto forti a quote medio-alte; venti moderati da nord sulle zone pedemontane e nelle valli, con locali rinforzi di foehn specie nella prima parte della giornata. Venti di bora tesi/forti sulla costa e sulle zone sudorientali della pianura; altrove in pianura perlopiù deboli orientali.

Mare: in prevalenza molto mosso, a tratti agitato al largo.

Martedi 14

Cielo sereno salvo tratti di nuvolosità alta in transito specie al mattino. Temperature in generale aumento sulle zone montane, in pianura minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in lieve aumento. Residui venti di bora sulla pianura sudorientale e locale foehn nelle valli nelle prime ore, in attenuazione dal mattino.

Mercoledi 15

Cielo in prevalenza poco nuvoloso per transito di nuvolosità alta nel corso della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature in generale lieve aumento, sia le massime che le minime.

