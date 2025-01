Previsioni Meteo: weekend mite ma febbraio potrebbe portare neve fino in pianura

MeteoWeb

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso tra domani e lunedì 27 gennaio, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge sparse, in particolare al Nord. Tuttavia, le nevicate rimarranno confinate a quote elevate, con accumuli solo sulle Alpi al di sopra dei 1200-1500 metri. Pertanto, non si prevedono fiocchi di neve a livello delle pianure, poiché mancherà un elemento fondamentale: il freddo intenso. Perché la neve possa raggiungere le zone pianeggianti, sono necessarie condizioni di temperature molto basse, che al momento non si registrano. Questo weekend, infatti, sarà caratterizzato da valori termici superiori alla norma per la stagione, il che esclude la possibilità di vedere nevicate a bassa quota. Tuttavia, uno scenario più favorevole potrebbe concretizzarsi nei giorni successivi, secondo le ultime indicazioni dei modelli meteorologici.

A partire dall’inizio della prossima settimana, un nuovo fronte perturbato, più freddo, attraverserà il Paese, determinando un calo delle temperature. Tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio, si prevede una diminuzione della quota neve, con fiocchi che potrebbero scendere al di sotto dei 1000 metri sulle Alpi, pur rimanendo lontani dalle pianure. È nel primo fine settimana di febbraio che si prospetta un possibile cambio di scenario: l’arrivo di correnti polari potrebbe determinare un brusco abbassamento delle temperature, soprattutto al Nord e lungo il medio versante adriatico, aumentando la probabilità di nevicate fino a quote molto basse.

Sebbene le proiezioni siano ancora incerte data la distanza temporale, l’arrivo di un’ondata di aria gelida potrebbe creare le condizioni ideali per le prime nevicate in pianura di questa stagione. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni per confermare o rivedere questa evoluzione.

