Prezzo del petrolio, il Cremlino risponde a Trump sulla guerra in Ucraina

MeteoWeb

Il Cremlino risponde a Donald Trump, per il quale si potrebbe mettere fine alla guerra in Ucraina abbassando i prezzi del petrolio: “il conflitto non dipende dai prezzi del petrolio”, ha affermato oggi il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe “pronto a parlare con Trump” e in attesa di “segnali” in questo senso da Washington. Ad affermarlo è il Cremlino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.