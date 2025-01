Il Qatar allo scoperto: la smentita sul gas in Europa attraverso Siria e Turchia

MeteoWeb

Il Qatar non ha intenzione di spedire gas in Europa attraverso Siria e Turchia. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed bin Mohammed al-Ansari, ha affermato che le indiscrezioni secondo cui il Paese potrebbe inviare il suo gas naturale in Europa attraverso la Siria e la Turchia non sono altro che voci. “Abbiamo tutti visto le speculazioni sui media su questo gasdotto. Non sono altro che speculazioni mediatiche”, ha detto al-Ansari alla TASS. “Noi in Qatar siamo determinati a supportare il popolo siriano in termini di assistenza umanitaria e tecnica, come nel caso dell’aeroporto internazionale di Damasco, e anche a discutere di tutti i tipi di assistenza tecnica per ricostruire le infrastrutture. A livello economico, per quanto riguarda le forniture di gas, non possiamo dire nulla sul tema”, ha ammesso al-Ansari.

