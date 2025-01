Quella “stella” dorata dopo il tramonto sta diventando più luminosa, ecco perché

MeteoWeb

Molti osservatori del cielo, specialmente nelle ore subito dopo il tramonto, si saranno imbattuti in una “stella” rossa/dorata, particolarmente luminosa. La risposta è che non si tratta di una stella, ma del pianeta Marte. Questa “stella dorata“, visibile nel cielo serale, sta diventando più luminosa proprio in questi giorni, suscitando curiosità tra gli appassionati di astronomia e non solo. Cosa sta succedendo al Pianeta Rosso e perché appare così brillante e dorato?

Marte protagonista

Sebbene appaia come una stella dorata o rossa, ciò che vediamo nel cielo è in realtà Marte, il Pianeta Rosso. In questi giorni la posizione favorevole rispetto alla Terra, lo rende particolarmente brillante e visibile per diverse ore dopo il tramonto. La sua luminosità è aumentata perché Marte ha raggiunto l’opposizione, ossia la Terra si trova direttamente tra Marte e il Sole.

Perché Marte è così luminoso?

La luminosità di Marte in questi giorni non è casuale. Come detto, il pianeta è in opposizione, il che significa che la Terra si trova tra il pianeta e il Sole, permettendo a Marte di riflettere completamente la luce solare. Ciò lo rende visibile con una luminosità che può superare quella di altre stelle e pianeti nel cielo. La sua luminosità è stata calcolata con una magnitudine di -1.4, che, sebbene non sia la sua massima luminosità possibile, lo rende comunque uno degli oggetti più brillanti nel cielo notturno.

Una luminosa “stella” rossa o dorata

Un aspetto affascinante di Marte è il colore della sua luce. Sebbene il pianeta sia noto per la sua superficie rossa, il suo bagliore visto dalla Terra appare dorato, rosso o arancio. Questo effetto visivo è dovuto alla presenza di ossido di ferro sulla superficie di Marte, che riflette la luce solare creando un alone dorato, simile a quello di una “stella dorata o rossa” nel cielo serale.

Come osservare Marte

Se desiderate osservare questa “stella dorata” nel cielo, basta guardare verso Est subito dopo il tramonto. Marte sarà visibile poco sotto Giove, nel cielo orientale, e sarà facilmente riconoscibile grazie alla sua brillantezza. Non confondetelo con altre stelle o pianeti vicini: la “stella dorata” si trova tra le stelle Castore e Polluce, nella costellazione dei Gemelli. Non è difficile riconoscerlo, e chiunque può apprezzare il suo splendore anche senza attrezzature particolari.

Gli eventi celesti da non perdere

Nel corso di gennaio e febbraio 2025, Marte è parte di una parata di pianeti, insieme a Venere, Saturno, Giove, Nettuno e Urano. Il 9 febbraio Marte sarà visibile molto vicino alla Luna crescente in un evento chiamato “congiunzione”, un altro momento ideale per osservare la “stella dorata” nel cielo.

Quando sarà possibile osservare Marte di nuovo in opposizione?

La prossima opposizione di Marte avverrà il 19 febbraio 2027, ma nel frattempo il pianeta continuerà a essere uno degli oggetti più interessanti nel cielo notturno. Se non riuscite a osservarlo adesso, ci saranno altre occasioni in futuro per ammirare la sua brillantezza e il suo affascinante colore dorato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.