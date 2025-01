Quelle 4 “stelle” luminose non sono stelle, in scena una “parata” cosmica

MeteoWeb

Questo mese di gennaio porta con sé un evento celeste che gli appassionati di astronomia non possono perdere: una “parata planetaria” che vede protagonisti Venere, Marte, Giove e Saturno. Secondo la NASA, questi 4 pianeti brillano intensamente nel cielo notturno, sembrando stelle luminose, offrendo una visione spettacolare e suggestiva. Preston Dyches, del Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha descritto questa opportunità come un’occasione unica per osservare i pianeti più luminosi del nostro Sistema Solare. Anche se eventi simili non sono rarissimi, Dyches sottolinea che non si verificano ogni anno, rendendo questa parata celeste un appuntamento imperdibile.

Durante tutto il mese, Venere e Saturno domineranno il cielo sudoccidentale subito dopo il tramonto e per le prime ore della notte. Questi pianeti, che potrebbero sembrare “stelle luminose“, saranno particolarmente vicini il 17 e il 18 gennaio, in un fenomeno noto come congiunzione planetaria. Questo incontro ravvicinato sarà uno dei momenti clou del mese per gli osservatori del cielo.

Anche Giove e Marte danno spettacolo: Giove brilla alto nel cielo per tutta la notte, mentre Marte sorge ad Est, distinguendosi per il suo caratteristico colore rosso. Con un telescopio o un binocolo, è possibile apprezzare ancor di più la bellezza di questi pianeti, che sembrano stelle luminose ma che, in realtà, sono mondi lontani.

Dyches ha spiegato che, sebbene i pianeti appaiano quasi allineati nel cielo, questo fenomeno è il risultato naturale del piano orbitale in cui si trovano. Tale piano, noto come eclittica, è la traccia che i pianeti seguono intorno al Sole e che, dal nostro punto di vista terrestre, li fa sembrare disposti su una linea immaginaria.

Oltre ai pianeti più visibili, anche Urano e Nettuno sono presenti nel cielo notturno di gennaio. Tuttavia, a differenza delle altre “stelle luminose”, questi due giganti gassosi non sono visibili a occhio nudo e richiedono un telescopio per essere osservati.

Gli appassionati di astronomia che si preparano a scrutare il cielo questo mese non dovranno fare altro che alzare lo sguardo per ammirare lo spettacolo offerto da questi corpi celesti. Che si tratti di Venere e Saturno vicini nella congiunzione o del bagliore costante di Giove, ogni notte promette di regalare meraviglie.

