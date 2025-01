Guardate ad Est al tramonto, quella “stella” rossa luminosa non è una stella

MeteoWeb

Quest’anno, gennaio offre una straordinaria opportunità per osservare Marte al suo massimo splendore. Il Pianeta Rosso, spesso confuso come stella luminosa, ben visibile ad Est al tramonto, è in opposizione, una configurazione in cui la Terra si trova direttamente tra il Sole e Marte. Questo evento, visibile fino al 16 gennaio, regalerà uno spettacolo unico nel cielo notturno, prima che si ripeta solo nel 2027.

Marte all’opposizione, cosa significa e perché è un momento speciale

Quando Marte raggiunge l’opposizione, il suo lato illuminato dal Sole è completamente visibile dalla Terra. Ciò lo rende particolarmente brillante e grande nel cielo notturno. L’opposizione avviene ogni 26 mesi circa, ma le condizioni di osservazione possono variare. Quest’anno, Marte sarà al suo massimo splendore tra il 12 e il 16 gennaio, con un picco di luminosità il 16 gennaio, quando apparirà come un punto dorato brillante nella costellazione dei Gemelli.

Il 12 gennaio Marte raggiungerà il punto più vicino alla Terra dal 2022, a una distanza di 96,1 milioni di chilometri. Questa vicinanza lo renderà uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno, superato solo da Venere, che brillerà con una magnitudine di -4,3 contro il -1,4 di Marte.

Come e quando osservare Marte

Per godere della migliore vista di Marte, guardate verso Est al tramonto tra il 12 e il 16 gennaio. Il pianeta sorgerà al calar del Sole, sarà visibile per tutta la notte e tramonterà all’alba, dominando il cielo orientale con la sua tonalità rossastra.

Un bonus speciale è previsto per la notte tra il 13 e il 14 gennaio, quando la Luna piena, conosciuta come “Luna del Lupo”, occulterà Marte. Questo fenomeno, visibile da alcune aree del Nord America, Africa, Canada e Messico, offrirà uno spettacolo mozzafiato, con il Pianeta Rosso che sembrerà scomparire e riapparire dietro la Luna.

La prossima opposizione

Per chi perderà l’opportunità di osservare Marte a gennaio, il pianeta si avvicinerà di nuovo visivamente alla Luna il 9 febbraio, formando una bellissima congiunzione con una Luna gibbosa crescente. Tuttavia, il prossimo evento di opposizione di Marte non si verificherà fino al 2027, rendendo questo gennaio un momento imperdibile per ammirare il Pianeta Rosso.

