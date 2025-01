Record di passeggeri per gli aeroporti calabresi nel 2024

MeteoWeb

Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per il settore aeroportuale della Calabria, con un risultato record che ha visto transitare complessivamente 3,6 milioni di passeggeri attraverso i tre principali scali della regione. A rendere nota questa importante notizia è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso un post sui social.

“Un 2024 record per gli aeroporti calabresi. Nell’anno appena terminato nei tre scali della nostra regione sono stati trasportati ben 3 milioni e 600mila passeggeri“, ha dichiarato Occhiuto, celebrando un traguardo che testimonia la continua crescita del settore.

Nel dettaglio, l’aeroporto di Lamezia Terme si conferma ancora una volta il principale scalo della regione, superando i 2,7 milioni di passeggeri. “Nel 2024 – spiega Occhiuto – l’aeroporto di Lamezia Terme si conferma primo scalo della Regione, superando i 2milioni e 700mila passeggeri, con dati in fortissima crescita soprattutto nei mesi di novembre e dicembre.” Questo risultato segna un notevole incremento nel traffico, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno.

Anche l’aeroporto di Reggio Calabria ha registrato performance eccezionali. “Molto bene l’aeroporto di Reggio Calabria – sottolinea il presidente – uno degli scali più dinamici d’Europa, che con più di 620mila passeggeri trasportati straccia ogni suo precedente record.” Questo scalo ha superato ogni aspettativa, contribuendo in modo significativo al bilancio complessivo della regione.

Infine, anche l’aeroporto di Crotone ha mostrato segni di crescita, superando i 270mila passeggeri. “In netta e costante crescita anche l’aeroporto di Crotone, che supera 270mila passeggeri, con gli ultimi mesi dell’anno in crescendo“, ha aggiunto Occhiuto, confermando l’andamento positivo anche per questo scalo.

“La Calabria – conclude il presidente – ha preso la rotta giusta“, un’affermazione che sottolinea il successo di un anno che, nonostante le difficoltà globali, ha visto una crescita significativa in uno dei settori più vitali per la regione.

Concludendo, il 2024 segna un capitolo positivo per gli aeroporti calabresi, con ottimi presupposti per un ulteriore sviluppo anche per il futuro.

