Roscosmos partecipa alle esercitazioni Safe Arctic 2025

Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, partecipa alle esercitazioni Safe Arctic 2025. Sono in fase di elaborazione vari scenari per prevenire o eliminare le conseguenze di vari incidenti naturali e provocati dall’uomo, tra cui simulazioni di incidenti ferroviari, terremoti, perdite di radiazioni, incidenti navali, fuoriuscite di petrolio e altre situazioni pericolose. Oltre a fornire immagini delle aree di esercitazione e comunicazioni ad alta latitudine, quest’anno si sta conducendo una ricerca sperimentale per sviluppare tecnologie per l’utilizzo di informazioni spaziali integrate (immagini radar, comunicazioni e ritrasmissione dati, informazioni meteorologiche, sistemi di identificazione automatica). La costellazione satellitare russa consente la ricezione di informazioni meteorologiche nelle regioni in cui si svolgono le esercitazioni, immagini satellitari di aree superficiali a diverse distanze e l’interazione e lo scambio di informazioni con i partecipanti alle esercitazioni in aree difficili da raggiungere.

