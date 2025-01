La Russia blocca le forniture di carbone: la risposta dell’Ucraina

MeteoWeb

Kiev potrebbe mandare “gratuitamente” carbone alla Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldova dove si registrano blackout in seguito alle stop delle forniture della Russia attraverso l’Ucraina dal primo gennaio. In una conferenza stampa con il presidente moldovo Maia Sandu, in visita a Kiev, il presidente ucraino ha detto: “noi abbiamo del carbone che possiamo fornire alla Moldova, a Tiraspol (capoluogo della Transnistria, ndr). Se vogliono veramente che la popolazione abbia l’elettricità… Siamo pronti a discutere di un prezzo basso, anche gratis”.

