Russia, si estende la marea nera causata dall’incidente delle petroliere

MeteoWeb

La marea nera che da metà dicembre interessa la Russia sudoccidentale e la Crimea annessa, causata dall’affondamento di due petroliere, continua a diffondersi e l’inquinamento è stato rilevato su nuove spiagge. Il 15 dicembre, due petroliere russe, la Volgoneft-212 e la Volgoneft-239, si sono incagliate durante una tempesta nello stretto di Kerch, tra Russia e Crimea. Le navi trasportavano 9.200 tonnellate di olio combustibile, di cui circa il 40% potrebbe essersi riversato in mare. Le autorità e i volontari hanno organizzato una vasta operazione di pulizia, ma la situazione continua a destare preoccupazione.

“Due siti inquinati da prodotti petroliferi sono stati individuati in Crimea”, la penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014, ha dichiarato il Ministero russo delle Situazioni di emergenza in un comunicato. Questi siti si trovano vicino alla spiaggia della città di Kerch e, più a sud, vicino al Lago Tobetchiskoe.

Dall’inizio della fuoriuscita di petrolio, quasi 73.000 tonnellate di sabbia contaminata sono state rimosse da decine di chilometri di spiaggia sulla costa russa, ma in totale, secondo le autorità, potrebbero essere state coinvolte circa 200.000 tonnellate di terreno. L’organizzazione regionale per la pulizia ha pubblicato immagini di volontari in tuta bianca che rimuovono la sabbia inquinata con delle pale, anche nella località russa di Anapa.

Il mese scorso, il Presidente Vladimir Putin ha riconosciuto che si trattava di un “disastro ecologico” e il suo portavoce, Dmitri Peskov, ha dichiarato che l’entità dei danni causati all’ambiente era “impossibile da calcolare al momento”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.