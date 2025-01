La Russia pronta a condividere tecnologie spaziali con la Corea del Nord: in cantiere uno ‘scambio’

MeteoWeb

La Russia ha intenzione di condividere tecnologie spaziali e satellitari avanzate con l’alleato nordcoreano. Questo il monito lanciato dal Segretario di Stato americano Antony Blinken, attualmente in visita a Seul. Parlando ad un briefing con la sua controparte sudcoreana Cho Tae Yul a Seul, Blinken ha detto che il trasferimento di tecnologie arriverebbe in cambio del sostegno militare della Corea del Nord alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Secondo le stime della Corea del Sud e degli Stati Uniti, negli ultimi mesi Pyongyang ha inviato munizioni, armi pesanti e più di 11.000 soldati per sostenere lo sforzo russo in Ucraina.

Blinken sostiene inoltre che la Russia sia sul punto di riconoscere formalmente la Corea del Nord come Stato nucleare. Qualche ora prima della conferenza stampa, Pyongyang, che già dispone di testate nucleari, ha lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone. Secondo una prima valutazione dello Stato Maggiore sudcoreano, il proiettile potrebbe essere un missile ipersonico.

