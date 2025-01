Sanzioni contro Mosca, Trump avrà “terra bruciata”: la minaccia dalla Russia 

MeteoWeb

Le azioni ostili di Washington, che ha deciso di imporre nuove sanzioni contro Mosca, porteranno il presidente eletto Donald Trump ad affrontare una situazione di “terra bruciata” in quest’area, ha affermato oggi il ministero degli Esteri russo, citato dalle agenzie locali. “Il futuro presidente, che non ha il diritto di revocare queste sanzioni senza l’approvazione del Congresso, si ritroverà con la ‘terra bruciata’, letteralmente e figurativamente”, si legge in una dichiarazione della diplomazia di Mosca. Il ministero degli Esteri russo ha osservato che l’introduzione di nuove sanzioni è un tentativo del presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, che sta concludendo il suo mandato “ingloriosamente”, di danneggiare in qualche modo l’economia russa, anche il rischio di destabilizzare i mercati mondiali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.