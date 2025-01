Saturno senza anelli, nel 2025 un’anteprima di un lontano futuro

MeteoWeb

Saturno, uno dei pianeti più affascinanti da osservare con telescopi o binocoli, è noto per la sua imponente struttura ad anelli. Nel 2025, però, avremo l’opportunità di vederlo da una prospettiva unica: senza i suoi anelli, che normalmente ne caratterizzano l’aspetto. Ciò accadrà a causa del movimento orbitale di Saturno e rappresenta un’occasione rara per osservare il gigante gassoso sotto una luce inedita.

Un assaggio di un futuro lontano

Saturno, come molti altri pianeti del nostro Sistema Solare, sta vivendo una fase di transizione in cui i suoi anelli stanno lentamente scomparendo. Quando la sonda NASA Voyager sorvolò il pianeta per la prima volta, nel 1980, gli scienziati scoprirono che le particelle di ghiaccio, polvere e roccia che compongono gli anelli di Saturno stavano progressivamente cadendo verso il pianeta stesso. Alcuni studi stimano che potrebbero mancare solo 300 milioni di anni prima che gli anelli scompaiano completamente.

Quest’anno avremo un’anteprima di quel lontano futuro: gli anelli di Saturno saranno visibili da Terra da una prospettiva laterale. Ciò accadrà il 23 marzo 2025, quando Saturno si troverà in una posizione in cui i suoi anelli saranno allineati lateralmente rispetto al nostro punto di osservazione. In questa configurazione, gli anelli appariranno praticamente invisibili.

Questo fenomeno si verifica ogni 13,7-15,7 anni, e l’allineamento del 2025 offrirà un’opportunità unica di osservare Saturno senza i suoi anelli. Successivamente, vedremo l’anello inferiore del pianeta e il suo Polo Sud, una visione che non abbiamo avuto per decenni.

Un aspetto interessante degli anelli di Saturno è la loro incredibile sottigliezza. Nonostante la loro vasta estensione, che arriva a coprire circa 280mila km, gli anelli sono straordinariamente sottili, con uno spessore che non supera i pochi metri. Di conseguenza, quando Saturno si trova nella posizione giusta rispetto alla Terra, gli anelli sono praticamente invisibili.

Saturno, proprio come la Terra, sperimenta le stagioni, ma con una durata maggiore. Mentre l’inclinazione dell’asse terrestre è di 23,5 gradi, quella di Saturno è di 26,7 gradi. Questo fa sì che Saturno “annuisca” verso l’alto e verso il basso durante il suo lungo viaggio attorno al Sole, un movimento che è visibile sia dalla Terra che dal Sole stesso.

Gli anelli di Saturno

Per molti anni, gli scienziati hanno ritenuto che gli anelli del pianeta avessero circa 400 milioni di anni, basandosi sull’aspetto “pulito” del ghiaccio e sulle stime di accumulo di polvere nel tempo. Tuttavia, recenti studi hanno suggerito che gli impatti di micrometeoriti con le particelle che compongono gli anelli potrebbero non provocare l’accumulo di materiale come si pensava. Secondo questi studi, gli anelli potrebbero essere addirittura più antichi del pianeta stesso, con un’età di circa 4,1 miliardi di anni, ovvero molto più vecchi di quanto inizialmente ipotizzato.

